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Путин поручил правительству разработать новый пакет мер для поддержания бизнеса

Президент сохранит для глав регионов повышенный уровень полномочий.

Путин поручил правительству разработать новый пакет мер для поддержания бизнеса
Владимир Путин/Фото: Владимир Веленгурин/КП

Владимир Путин обязал глав регионов разработать новый пакет мер для поддержания бизнеса. Во вторник, 28 апреля, президент встретился с губернаторами в режиме онлайн: политический лидер подметил, что ситуация с пандемией коронавируса достаточно сильно ударила по малому и среднему бизнесу. Многие граждане также потеряли работу. В связи с этим Путин поручил разработать дополнительный пакет неотложных мер, которые позволят поддержать предпринимателей и россиян в столь непростое время.

Кроме того, Путин также призвал губернаторов обратить внимание на план по восстановлению экономики.

«Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать, дать им уверенность в будущем», — высказался Путин.

Кроме того, по-прежнему сохраняют дополнительные полномочия и сами официальные региональные представители. К 5 мая каждый из губернаторов обязан будет предоставить план поэтапного выхода из режима ограничений.

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