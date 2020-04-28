«Угроза не исчезнет во всех регионах сразу»: Путин продлил режим нерабочих дней

Владимир Путин поручил выходить из режима ограничений поэтапно. Напомним, во вторник, 28 апреля, президент встретился с лидерами регионов по веб-связи. Больше всего внимания глава государства уделил борьбе с коронавирусом. Путин отметил, что на сегодняшний день врачи фиксируют небольшое снижение темпов роста заболевания, однако говорить о том, что проблема решена – преждевременно.

«То, что мы имеем на сегодняшний день — результат общей работы. Граждане прислушались к рекомендациям врачей. Выявление новых случаев стабилизировалось. Но пик еще не пройден. Мы перед самым сложным этапом. От всех нас потребуется предельная собранность. Чем строже будем следовать правилам карантина, тем быстрее все пройдет», — отметил Путин.

Кроме того, президент подметил – говорить о единовременном выходе из режима нерабочих дней рано. Однако, этот вопрос будет рассматриваться с 12 мая. Таким образом, официально нерабочие дни продляются до 11 числа. 6,7 и 8 мая также официально станут нерабочими с сохранением заработной платы. До этого момента глава каждого региона должен будет лично контролировать ситуацию и принимать решения, необходимые для предотвращения распространения болезни.

«Угроза не исчезнет во всех регионах сразу. Потому нельзя под копирку отменять ограничения под копирку во всех регионах сразу», — подчеркнул он.