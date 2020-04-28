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Звездный гость

Звездный должник: Валерию Меладзе выписали штрафы за нарушение ПДД

Протоколы связаны с неоплаченной стоянкой и нарушениями, связанными с дорожными знаками.

Звездный должник: Валерию Меладзе выписали штрафы за нарушение ПДД
Валерию Меладзе выписали штрафов за нарушение ПДД на 32 тысячи рублей Фото: globallookpress.com

Московские суды за последний год выписали несколько штрафов певцу и продюсеру Валерию Меладзе. Материалы поступили из ГИБДД и ЦОДД, все они связаны с нарушениями правил дорожного движения. Несколько раз автомобиль артиста был замечен на платных парковках в столице, но владелец не оплатил положенную сумму.

По каждому протоколу певца оштрафовали на 3 тысячи рублей. А так как реакции не последовало, составили еще три протокола за неуплату административных штрафов в установленный законом срок, пишет РИА Новости.

В октябре к имеющимся штрафам добавились новые, в общей сумме на 18 тысяч рублей. А уже в 2020 году один из мировых судебных участков столицы зарегистрировал очередной протокол за неоплаченную парковку. Речь идет о штрафе в пять тысяч рублей. Общая сумма нарушений составила 32 тысячи рублей. Рассмотрение намечено на 12 мая, но не исключено, что и это заседание артист проигнорирует, как и предыдущие, пишет сайт OA.

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