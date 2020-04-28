Неожиданная защита: Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, вступилась за Тодоренко

Чудом выжившая женщина призвала не травить телеведущую, а помочь ей разобраться в ситуации.

Маргарита Грачева на себе пережила все ужасы домашнего насилия. Несколько лет назад муж из ревности отрубил ей руки, а потом сам доставил истекающую кровью супругу в больницу.

Сегодня девушка живет полноценной жизнью, воспитывает сыновей, ловко управляется с протезом и поддерживает тех, кто сталкивается с жестокостью дома.

Несмотря на печальный опыт Грачева вступилась за Регину Тодоренко, неудачно высказавшуюся о домашнем насилии. Телеведущая заявила, что женщины часто сами ничего не делают, чтобы предотвратить ситуацию.

На знаменитость ополчились не только подписчики и коллеги, но и рекламодатели. По слухам, за свою позицию она лишилась нескольких контрактов и звания «Женщина года»

«Я надеюсь, что такие высказывания это неправильная трактовка мыслей и незнание, непонимание масштабности проблемы домашнего насилия», — пишет Маргарита.

Она не только не осуждает Тодоренко, но и призывает прекратить гонения. Вместо этого знаменитости стоит объяснить происходящее, рассказать об ужасах, с которыми сталкиваются жертвы домашнего насилия.

«Я ПРОТИВ травли и нападения на человека, я ЗА то, чтобы Регине Тодоренко помочь и рассказать», — советует Грачева.

Подписчики не согласились с Грачевой. Многие уверены, что телеведущая не извлечет никакого урока. К тому же, все слова раскаяния, которые она произносит — фальш.

«Бесполезно переубеждать таких, как Регина… она лишь вид сделала, что раскаивается в своих словах, боится что лишат всех титулов», — пишут в комментариях.

«Регина сморозила очередную глупость, видимо никто не подсказывал что говорить», — рассуждают фолловеры.

Чтобы помочь Тодоренко разобраться в проблеме, Грачева направила ей свою книгу «Счастлива без рук». Женщина надеется, что чтиво поможет знаменитости пересмотреть свою позицию, пишет сайт Актуальные новости.

Многие звезды осудили Тодоренко за ее высказывание, но были и те, кто сказали слова поддержки. Ксения Собчак призвала разобраться в ситуации, прежде чем выдвигать обвинения. А актриса Настасья Самбурская заявила, что подзатыльник — это не насилие и нет смысла травить Тодоренко за высказанную позицию, пишет 5-tv.ru.