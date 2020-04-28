«Он стал раздражительным»: Валерия пожаловалась на Иосифа Пригожина

Как отметила исполнительница, им сложно все время находиться в одном помещении.

Певица Валерия отметила, что им сложно все время находиться в одной квартире с продюсером Иосифом Пригожиным. Дело в том, что в отличие от многих знаменитостей загородного дома у семьи нет. Им все время приходится контактировать друг с другом в квартире.

«Карантин плохо влияет на мужа. Он стал раздражительным. Видимо, привык выплескивать неуемную энергию наружу, а сейчас не хватает пространства». Валерия

Как считает исполнительница, лучший способ в данной ситуации – все время чем-то заниматься. С мужем же быть вместе только по вечерам, когда можно посмотреть по телевизору какой-нибудь фильм.

Кстати, в первые дни на карантине они с Пригожиным смотрели сериал «Чужестранка». События в нем развиваются в Шотландии. Звезда мечтала отметить день рождения в этой стране. Она в тот момент еще не подозревала, что карантин и самоизоляция так затянутся, сообщает souzveche.ru.