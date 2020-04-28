«Машины у жюри и участников стояли на разных парковках»: Валерия о закулисье «Маски»

Как отметила звезда, она наивно думала, что угадала всех участников после первого выпуска.

Певица Валерия, которая была в составе жюри шоу «Маска» на НТВ, раскрыла любопытные детали конкурса. По словам звезды, все участники проявили невероятный героизм. Они по полдня ходили в жарких и душных костюмах, а в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой одежду обрабатывали спреями.

Валерия отметила, что к шоу она отнеслась сначала скептически. Считала, что угадала всех участников уже после первого выпуска. Впрочем, вскоре она поняла, что сильно заблуждалась. В ее сознании, как она отметила, перевернулось вообще все.

«И правила строжайшие. Участники не знают друг про друга. Все организовано так, что мы не пересекаемся нигде и ни с кем. Даже машины у членов жюри и участников — на разных парковках». Валерия

Как сказала Валерия, администраторы конкурса ходили в масках, полностью закрывающих лицо. На вопросы они не отвечали. Даже старались не здороваться, чтобы не привлекать к себе внимание. Супруга продюсера Иосифа Пригожина заметила, что ей звонили друзья. Просили рассказать, кто прячется под масками. Она была бы и рада помочь, но сама многих не знала, сообщает souzveche.ru.