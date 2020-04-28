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В Москве простились с главным редактором «Русского радио» Юлией Ларионовой

Медиаменеджер на протяжении шести лет боролась с раком груди.

В Москве простились с главным редактором «Русского радио» Юлией Ларионовой
В Москве простились с Юлией Ларионовой/https://www.instagram.com/russkoe_radio/

В Москве состоялись похороны главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой. Ее похоронили на Троекуровском кладбище столицы. В последний путь медиаменеджера пришли проводить ее коллеги с радиостанции, а также самые близкие люди, которые знали ее на протяжении долгих лет по работе и службе.

Отметим, что Юлия Ларионова на протяжении шести лет боролась с раком груди. Причем о проблемах со здоровьем знали только самые близкие для нее люди. Ларионова не любила об этом распространяться. Она мечтала победить тяжелую болезнь, но, к сожалению, проиграла в этой схватке. Именно она долгие годы решала, какие песни брать в ротацию самой популярной российской радиостанции. Женщина пользовалась большим уважением и авторитетом у коллег.

Смерть Юлии Ларионовой стала шоком для звезд шоу-бизнеса. Многие первое время не могли поверить, почему так резко ушла из жизни такая талантливая личность.

Одним из первых о смерти сообщил у себя на страничке в Instagram продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин, для которого смерть медиаменеджера стала полной неожиданностью. Он отмечал, что Ларионова была добрейшим человеком, к которому всегда можно было обратиться за советом, и большим профессионалом, сообщает «СтарХит».

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"Русское радио"Иосиф ПригожинНовости googleТроекуровское кладбищеЮлия Ларионова
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