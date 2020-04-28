Илана Юрьева из «Уральских пельменей» вместе с мужем подарила дочери на пятилетие микройорка

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в Instagram разместила ролик, на котором она вместе с мужем предпринимателем Дмитрием Дылдиным поздравляет дочь Диану с пятилетием.
В начале ролика слово берет, как и положено, глава семейства. При этом видно, что сзади он прячет от наследницы крохотную собачку, которая умещается у него в одной руке. Это микройорк.
«Солнышко наше. Доченька. Тебе сегодня пять лет. Ровно пять лет назад ты у нас появилась на свет. И мы решили подарить тебе собачку. Она маленькая и хрупкая. Ты заботься о ней», — заявил бизнесмен.
Дочь Иланы Юрьевой безумно обрадовалась подарку от родителей. Причем она даже придумала имя собаке. Питомца девочка решила назвать Ланда.
«Доченька, с днем рождения! Пусть твои мечты всегда сбываются, а мы с папой сделаем все для этого. Невозможно выразить словами, как сильно мы тебя любим. P.S. Камера трясется, потому что я плачу от счастья. Спасибо за все это».