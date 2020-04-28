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Звездный гость

Илана Юрьева из «Уральских пельменей» вместе с мужем подарила дочери на пятилетие микройорка

Диана очень обрадовалась такому подарку от родителей.

Илана Юрьева из «Уральских пельменей» вместе с мужем подарила дочери на пятилетие микройорка
Юрьева поздравила дочь с днем рождения/http://globallookpress.com/

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в Instagram разместила ролик, на котором она вместе с мужем предпринимателем Дмитрием Дылдиным поздравляет дочь Диану с пятилетием.

В начале ролика слово берет, как и положено, глава семейства. При этом видно, что сзади он прячет от наследницы крохотную собачку, которая умещается у него в одной руке. Это микройорк.

«Солнышко наше. Доченька. Тебе сегодня пять лет. Ровно пять лет назад ты у нас появилась на свет. И мы решили подарить тебе собачку. Она маленькая и хрупкая. Ты заботься о ней», — заявил бизнесмен.

Дочь Иланы Юрьевой безумно обрадовалась подарку от родителей. Причем она даже придумала имя собаке. Питомца девочка решила назвать Ланда.

«Доченька, с днем рождения! Пусть твои мечты всегда сбываются, а мы с папой сделаем все для этого. Невозможно выразить словами, как сильно мы тебя любим. P.S. Камера трясется, потому что я плачу от счастья. Спасибо за все это».

Илана Юрьева

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