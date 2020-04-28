Российская фигуристка предрекла провал ученицам Этери Тутберидзе на будущей Олимпиаде

Российская фигуристка Мария Мостенец заявила, что из-за самоизоляции и вынужденного простоя в тренировках ученицы Этери Тутберидзе рискуют провалиться на Олимпийских играх в 2022 году. По ее словам, в Корее и Японии фигуристки уже выходят на лед, а наши спортсменки лишены сейчас такой возможности.

«Уже начинается предолимпийский сезон, и тот график, который есть сейчас — по сути отдых, не так должно быть у спортсменок, особенно уровня учениц Этери Тутберидзе. И эти месяцы отдыха могут сыграть злую шутку на Олимпиаде».

Мария Мостенец

Как считает Мостенец, велика вероятность, что главные фаворитки игр провалятся на главном старте четырехлетия. По ее мнению, потолок для учениц Тутберидзе – вторые и третьи места при существующем сегодня раскладе.

Сама фигуристка отметила, что занимается рядом с подъездом, в котором живет. Далеко от дома она не уходит. Да и смысла в этом нет. Все катки в столице закрыты. Кстати, именно эта спортсменка ранее выигрывала на соревнованиях среди детей у Алины Загитовой и Анны Щербаковой. Правда, сейчас она выступает только на стартах уровня кубка страны, сообщает «Спорт-Экспресс».