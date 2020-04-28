Российская фигуристка предрекла провал ученицам Этери Тутберидзе на будущей Олимпиаде

Российская фигуристка Мария Мостенец заявила, что из-за самоизоляции и вынужденного простоя в тренировках ученицы Этери Тутберидзе рискуют провалиться на Олимпийских играх в 2022 году. По ее словам, в Корее и Японии фигуристки уже выходят на лед, а наши спортсменки лишены сейчас такой возможности.
«Уже начинается предолимпийский сезон, и тот график, который есть сейчас — по сути отдых, не так должно быть у спортсменок, особенно уровня учениц Этери Тутберидзе. И эти месяцы отдыха могут сыграть злую шутку на Олимпиаде».
Как считает Мостенец, велика вероятность, что главные фаворитки игр провалятся на главном старте четырехлетия. По ее мнению, потолок для учениц Тутберидзе – вторые и третьи места при существующем сегодня раскладе.
Сама фигуристка отметила, что занимается рядом с подъездом, в котором живет. Далеко от дома она не уходит. Да и смысла в этом нет. Все катки в столице закрыты. Кстати, именно эта спортсменка ранее выигрывала на соревнованиях среди детей у Алины Загитовой и Анны Щербаковой. Правда, сейчас она выступает только на стартах уровня кубка страны, сообщает «Спорт-Экспресс».