«Ты искренний и настоящий»: поклонницы пишут холостяку Криворотову признания

Нынешний герой шоу на ТНТ стал очень непредсказуемым и открытым, по мнению многих пользователей Сети.

В эфире телеканала ТНТ телезрители наблюдают уже два месяца, как развиваются события в шоу «Холостяк» со стоматологом Антоном Криворотовым в главной роли. Многие пытаются предугадать выбор героя и спрогнозировать финал. Некоторые уверены, что сделать это невозможно – Криворотова, по их мнению, «прочесть» сложно.

«Скорей бы финал «Холостяка», так интересно какой будет ваш выбор. Из всех холостяков вы самый не предсказуемый», «Вызываете положительные эмоции, слушать и смотреть вас приятно», «Невозможно не влюбиться…», «В шоу ты поступаешь всегда мудро. Зришь в корень. И понимаешь больше, чем делаешь вид», — пишут поклонницы в комментариях его «Инстаграма».

Сам Криворотов отмалчивается и только благодарит за лестные комментарии. Он показал, что пишут ему в «личку» фанатки шоу «Холостяк».

«Я благодарна, что такие шоу бывают, — написала одна из подписчиц. И призналась: «Я впервые увидела, каким должен быть мой мужчина. Возможно, это все постановка, я не знаю, но меня безумно греет мысль о том, что ты искренний и настоящий».

Напомним, что продюсеры шоу, анонсируя новый сезон «Холостяка», обещали настоящего и искреннего героя. Выходит, что с Криворотовым создатели не прогадали.

Напомним, в эфир вышла уже девятая серия проекта. В ней Лиза Адаменко призналась в любви герою, Барбара Пино раскрылась с иной стороны и удивила Криворотова, а без розы осталась Александра Зотова.