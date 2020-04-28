«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»: сказку рассказала певица Жасмин
«Сказки на ночь»
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
Жанна Бадоева: «В Сан-Франциско суррогатный ребенок обходится в 15 млн рублей»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Потап и Настя Каменских перевоплотились в Аллу Пугачеву и Софию Ротару

Многие поклонники остались в восторге от образов своих звездных кумиров.

Потап и Настя Каменских перевоплотились в Аллу Пугачеву и Софию Ротару
Потап и Каменских предстали в неожиданных образах/http://globallookpress.com/

Музыкант Потап в Instagram разместил забавный снимок, на котором он на сцене вместе со своей супругой певицей Настей Каменских. При этом они предстали в необычных образах. Потап перевоплотился в Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву, а Настя Каменских неожиданно превратилась в другую звездную исполнительницу Софию Ротару.

В комментариях многие поклонники отметили, что они с трудом узнали Потапа. «Ах, вы воры образов», «Мадонна курит в сторонке», — написали фолловеры.

Отметим, что свадьба Потапа и Насти Каменских стала довольно неожиданным для многих событием в мире шоу-бизнеса год назад. Оказалось, что звезды долгие годы скрывали теплые отношения. Ранее считалось, что они просто коллеги по сцене.

В своих многочисленных интервью после свадьбы Потап отмечал, что он мечтает о ребенке от Насти Каменских. Но исполнительница сейчас строит свою музыкальную карьеру, пытаясь завоевать европейскую публику.

Тэги

Алла ПугачеваНастя КаменскихПотапСофия Ротару
Loading...