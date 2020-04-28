«От меня почему-то все мужики убегали»: Рязанова объяснила, почему не построила счастливую семью

С единственным мужем актером Юрием Перовым она развелась много лет назад.

Актриса Раиса Рязанова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у нее так и не получилось создать счастливую семью в этой жизни. С единственным мужем актером Юрием Перовым она развелась много лет назад. После замуж она не выходила. В браке у них родился сын Данила, который ушел из жизни в январе 2020 года.

«У меня после разрыва с Юрой не получалось создать семью. От меня почему-то все мужчины убегали. Кричали мне всегда вслед: «Да ну тебя». Раиса Рязанова

Как отметила звезда, Юрия Перова в свое время она увела у другой, за что позже поплатилась. Семья у них никогда не была счастливой.

«Примерно через десять лет после нашего развода Юра мне позвонил. При этом он неожиданно сказал: «Я что должен был тогда при расставании приползти к тебе с шампанским и букетом цветов?» Я подумала про себя: «А почему бы и нет». Мы не ругались в общем-то. Юра женился после развода со мной только спустя десять лет», — сказала Раиса Рязанова.