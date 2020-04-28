«Побейся об стенку!»: телеведущая Ольга Ушакова выступила против домашнего насилия

Тема семейного насилия в данный момент актуальна как никогда. Звезды российского шоу-бизнеса буквально разделились на два лагеря после опрометчивых слов Регины Тодоренко. Телеведущая заявила, что в насилии в семьях зачастую виноваты обе стороны, чем вызвала на себя гнев многочисленной толпы. Более того, крупные компании поспешили разорвать с девушкой рекламные контракты.

Свое мнение о важной проблеме решила высказать и ведущая программы«Доброе утро» на Первом канале, а также мать четверых детей Ольга Ушакова в своем Instagram. Как оказалось, у телеведущей тоже есть, что сказать по этому поводу.

В семье звезды растут сразу четыре дочки и есть важное правило — ругать их имеет право только Ольга. Ее супруг Адам Карим исполняет роль своеобразного героя и защитника.

«Часто наблюдаю, как родители кричат, оскорбляют и унижают своих детей прилюдно в магазинах, на улице. Отец трясет девочку лет пяти и орет: «Ты дура?!» Он думает, он делает ее сильнее? В этот самый момент он раздвигает границы дозволенного для своей дочери. И когда ее муж в компании друзей захочет унизить ее или неприятно пошутить, она, возможно, даже не заметит этих первых звоночков, что надо валить», — заявила Ушакова.

По словам телеведущей, никогда нельзя бить членов семьи, особенно детей.