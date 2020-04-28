«Ему стало холодно, он захрипел»: Рязанова вспомнила, как ушел из жизни ее единственный сын

Актриса Раиса Рязанова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как уходил из жизни ее единственный сын — актер Данила Перов. Ему был всего 51 год. Смерть потрясла многих актеров в театральном мире.

«Это случилось, когда этого совсем не ждешь. Он мне позвонил и спросил, где я. Было 21 января. Я сказала, что сижу дома. Он сказал, что все с ним нормально. И в ночь с 21 на 22 января он ушел из жизни. Как рассказала потом его жена, ему резко стало холодно. Потом он захрипел. Она влетела и по глазам поняла, что он ее не видит и не осознает, что происходит. Его жена стала звонить в скорую. Приехала машина через семь минут. Супруге сказали, что уже поздно». Раиса Рязанова

Как сказала Рязанова, проститься с сыном пришли многие актеры. Данилу Перова любили и уважали в театральном мире.

больше по теме Раиса Рязанова разрыдалась у гроба единственного сына Рядом с актрисой были ее невестка Алена и 29-летний внук Андрей.

«Сын 25 лет проработал в театре «Содружество актеров Таганки». Там на похоронах были сказаны очень теплые слова в его адрес. Данила играл почти в каждом спектакле. Он никогда не болел. Ему нельзя было только курить. С детства у Дани была астма. На пыль, на книжки, на цветы», — заметила Раиса Рязанова.