Духовник запретил звезде «Большой перемены» Наталье Гвоздиковой посещать храм

Актриса Наталья Гвоздикова, которая прославилась по роли в картине «Большая перемена», призналась, что от проблем ее спасает личный духовник отец Георгий. Актриса уже много лет дружит с отцом Георгием из храма Архистратига Михаила в Тропарево.

Как отметила актриса, сейчас у них в разговорах, безусловно, на первом месте тема коронавируса, который многим не дает спокойной жизни. При этом она не так давно интересовалась у него, можно ли ей посещать храм. На это она получила четкий ответ от близкого человека.

«Отец Георгий мне говорит: «Поставь икону, включи телевизор и смотри службы. Ты же не всегда на нее приходишь!»

Наталья Гвоздикова

Наталья Гвоздикова отметила, что она очень сдружилась с женой личного духовника. У него дома она бывает часто. Просит благословить ее, когда предстоит сложная поездка. Кстати, перед Пасхой она снова просила разрешения прийти в храм, но получила категоричный отказ. Отец Георгий научил ее, как освящать куличи дома. Тем более, что святая вода у нее всегда имеется, сообщает «СтарХит».