Лев за два миллиона: продюсеру шоу «Маска» предлагали деньги за раскрытие участника

Шоу «Маска» два месяца будоражило зрителей тайнами, кто же скрывается в костюме того или иного персонажа. В Сети писали членам жюри, ведущему Вячеславу Макарову, многим предполагаемым звездам, которые могли оказаться в числе участников. Доставалось и создателям проекта. Продюсер Тимур Вайнштейн рассказал в интервью на НТВ, что его атаковали родные.

«У нас очень серьезные проблемы с мамой были, потому что она прямо жестко на меня: «Родной матери как ты можешь не сказать? Ты мне должен сказать, кто это!» — признался Вайнштейн.

Более того, однажды продюсеру таинственного шоу предложили деньги за деанонимизацию одного из фаворитов проекта. В попытке удовлетворить любопытство, кто именно скрывается за маской Льва к Вайнштейну обратился один знакомый.

«Он говорит: «А у тебя тоже контракт финансовый и штрафы?». Я думаю, ну что я сейчас скажу. Скажу, что да, у меня тоже штраф. А он: «А какая сумма?». Я думаю, назову миллион. Он говорит: «А можно я двойной штраф тебе заплачу, и ты мне скажешь, кто под маской Льва», — поделился продюсер.

Напомним, что каждый участник заключал контракт, который накладывал обязательства хранить в строжайшем секрете участие в шоу «Маска». И до последнего, как уверяют создатели проекта, никто не знал, кто именно скрывается в том или ином костюме.

Финалистами шоу стали четыре персонажа — Лев, Попугай, Волк и Олень. В шаге до победы с дистанции сошел Попугай, которым оказалась Анна Плетнева. А первое место досталось Льву – им стал Анатолий Цой, причем, жюри называло имя этого певца в числе возможных участников.