«Врачи анонсировали девочку»: Мария Машкова тепло поздравила брата с днем рождения

Актриса Мария Машкова в Instagram тепло поздравила своего брата Никиту с днем рождения. Ему исполнилось 25 лет. Как отметила дочь режиссера Владимира Машкова и актрисы Елены Шевченко, когда ей исполнилось 10 лет, ее мать была на девятом месяце беременности.

«Врачи анонсировали девочку. Я тут же назвала ее Лизочкой. Мне не очень нравилось это имя, при всем уважении к Елизаветам, но что делать. Мне было необходимо, чтобы конкуренция была минимальной». Мария Машкова

При этом Машкова молилась, чтобы ребенок у матери не родился в ее день рождения, который она отмечает 19 апреля. В итоге на свет появился ее брат Никита. По словам Машковой, ее родственник — большой любитель философии и драматургии. Она призналась, что очень скучает по Никите и его образовательным лекциям о мире и театре.

Отметим, что Никиту Елена Шевченко родила от своего второго мужа, директора компании «Кармен-видео» Игоря Лебедева. В этом же браке у актрисы родился и еще один сын — Всеволод.