«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»: сказку рассказала певица Жасмин
«Сказки на ночь»
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
Жанна Бадоева: «В Сан-Франциско суррогатный ребенок обходится в 15 млн рублей»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Я не был на ИВЛ, к счастью»: Лев Лещенко раскрыл подробности своего лечения в Коммунарке

Как отметил исполнитель, никакого страха во время болезни от не испытывал.

«Я не был на ИВЛ, к счастью»: Лев Лещенко раскрыл подробности своего лечения в Коммунарке
Лещенко поделился подробностями лечения в Коммунарке/http://globallookpress.com/

Певец Лев Лещенко, который победил коронавирус и уже находится дома, раскрыл подробности своего лечения в Коммунарке. Как отметил исполнитель, никакого страха перед тяжелым заболеванием он не испытывал с самого начала. В то же время, когда ему озвучили диагноз: двусторонняя пневмония с эффектом матового стекла, — он понял, что все очень серьезно и предстоит длительное лечение.

Как сказал Лев Лещенко, больше всего он хотел выкарабкаться и победить болезнь. При этом он направил все ресурсы своего организма, чтобы справиться с неприятной ситуацией. По словам Лещенко, люди сегодня постоянно находятся в негативном информационном поле. Из-за этого у многих снижается иммунитет и приходят болячки.

«Я не был на ИВЛ, к счастью. Но когда вернулся в палату, где была моя жена, понял, что мы потихоньку начинаем это преодолевать. Мы с Ирой стали делать зарядку, меньше лежали, больше ходили по палате».

Лев Лещенко

Как сказал Лев Лещенко, у него была самая обычная палата. В Коммунарке, как он заверил, они все стандартные. Вместе с женой они делали зарядку, а супруга, которая тоже болела, но не так сильно, даже умудрялась танцевать прямо в палате, сообщает «АиФ».

Тэги

Ирина ЛещенкоКоммунаркаЛев ЛещенкоЛев Лещенко последние новостиНовости google
Loading...