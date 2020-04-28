«Я не был на ИВЛ, к счастью»: Лев Лещенко раскрыл подробности своего лечения в Коммунарке

Певец Лев Лещенко, который победил коронавирус и уже находится дома, раскрыл подробности своего лечения в Коммунарке. Как отметил исполнитель, никакого страха перед тяжелым заболеванием он не испытывал с самого начала. В то же время, когда ему озвучили диагноз: двусторонняя пневмония с эффектом матового стекла, — он понял, что все очень серьезно и предстоит длительное лечение.

Как сказал Лев Лещенко, больше всего он хотел выкарабкаться и победить болезнь. При этом он направил все ресурсы своего организма, чтобы справиться с неприятной ситуацией. По словам Лещенко, люди сегодня постоянно находятся в негативном информационном поле. Из-за этого у многих снижается иммунитет и приходят болячки.

«Я не был на ИВЛ, к счастью. Но когда вернулся в палату, где была моя жена, понял, что мы потихоньку начинаем это преодолевать. Мы с Ирой стали делать зарядку, меньше лежали, больше ходили по палате». Лев Лещенко

больше по теме Лев Лещенко впервые запел после короновируса Народный артист принял участие в марафоне добра.

Как сказал Лев Лещенко, у него была самая обычная палата. В Коммунарке, как он заверил, они все стандартные. Вместе с женой они делали зарядку, а супруга, которая тоже болела, но не так сильно, даже умудрялась танцевать прямо в палате, сообщает «АиФ».