«Я вспомнил слова Ванги»: Киркоров объяснил, почему ему не суждено умереть от коронавируса

Певец Филипп Киркоров, который был в жюри шоу «Маска», заявил, что ему не суждено умереть от коронавируса, который сегодня бушует по всей планете. Дело в том, что исполнитель много лет назад встречался с известной прорицательницей Вангой. Она гадала перед своей смертью поп-королю.

«Я вспомнил слова Ванги о том, что жизнь у меня долгая и этот коронавирус – не моя судьба». Филипп Киркоров

Как отметил Филипп Киркоров, на первые съемки «Маски» он брал с собой детей. Однако затем решил не рисковать их здоровьем. По его словам, съемки напомнила игру в рулетку. Остановить их было нельзя. Все в студии ходили в перчатках, в масках.

Как сказал Киркоров, все предусмотреть во время шоу было нельзя. Приходилось есть пиццу во время перерывов, хвататься за стаканы с напитками. В то же время он считает, что если бояться волков, то в лес лучше не ходить.

Особенно Киркоров волновался за своего отца. Бедросу все-таки уже 88 лет. Исполнитель перед тем, как после съемок в «Маске» приходил домой, то проходил полную дезинфекцию. При этом он постоянно прислушивался к своему организму, сообщает «МК».