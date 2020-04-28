Добровольцы, звезды и бизнес: кто вышел на борьбу с CoViD-19

Пандемия коронавируса никого не оставила в стороне. На борьбу с инфекцией вышли не только медики, которые сегодня на передовой, но и звезды, бизнес, волонтеры.

Волонтерские движения организованы по всей стране, добровольные помощники доставляют продукты пожилым людям и многодетным семьям, помогают решить бытовые вопросы тем, кто нуждается и призывают оставаться дома.

Глава Московской области Андрей Воробьев делится, что лично просил знакомых предпринимателей о помощи: писал личные сообщения, рассылал видеообращения, сообщает телеканал «360».

«По большому счету из всех друзей, знакомых, бизнесменов, с которыми я долго общаюсь и дружу, по сути, никто не отказал. А один товарищ организовал поставку из Китая. Позвонил, спросил, могу ли помочь с самолетом», — рассказал Андрей Воробьев.

Самолет нашелся у военных. Глава Подмосковья набрал Сергея Шойгу, и вскоре борт ждал важный груз в аэропорту Шанхая.

«Я позвонил Сергею Кужугетовичу. Ну, Шойгу есть Шойгу, поэтому через два дня в Шанхае уже стоял самолет», — делится губернатор в фильме, опубликованном на его YouTube-канале.

В Подмосковье из Китая доставили более двух миллионов защитных масок, свыше миллиона перчаток и шесть тысяч костюмов для безопасности врачей.

Звезды тоже стараются помочь в борьбе с пандемией.

Дмитрий Нагиев перечислил десять миллионов рублей, чтобы противостоять эпидемии. А Стас Михайлов, который переболел коронавирусом, планировал сдать кровь для исследований, так как теперь имеет иммунитет. Но по медицинским показания сделать это оказалось нельзя. Зато теперь артист настоятельно призывает всех оставаться дома, только так мы сможем прервать распространение болезни.

Возлюбленный Ольги Бузовой тоже не остался в стороне. Блогер, музыкант Давид Манкуян купил тонну гречки и раздал ее бесплатно всем нуждающимся.