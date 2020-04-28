«Переживал, что неправильно поймет»: Киркоров боялся рассориться с Долиной после «Маски»

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, ему было непросто лишить коллегу Ларису Долину первого места на шоу «Маска». Звездный исполнитель был в составе жюри. Как отметил Киркоров, в итоге он переступил через определенную черту.

«Очень переживал, что она неправильно поймет. Но надо отдать должное Долиной, которая сама педагог, наставник, она очень правильно восприняла этот посыл — дать дорогу молодым. Это делает ей большую честь». Филипп Киркоров

Как отметил поп-король, он всегда готов поддержать молодые таланты и с успехом делает это, помогая им на «Евровидении». Именно Киркоров в свое время дал путь на большую сцену певцам Ани Лорак и Дмитрию Колдуну.

Как сказал исполнитель, если когда-нибудь Казахстан решит отправить своего представителя, к примеру, Анатолия Цоя, на главный песенный конкурс Старого Света, то он с радостью поддержит это решение и поможет победителю шоу «Маска» занять высокое место, сообщает «МК».