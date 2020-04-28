«Это было наше общее решение»: Анатолий Цой рассказал о причинах распада группы MBand

Победитель шоу «Маска» на канале НТВ музыкант Анатолий Цой объяснил, почему популярный коллектив MBand прекратил свое существование. Напомним, что 16 апреля 2020 года продюсерский центр Meladze Music официально объявил о распаде группы и о том, что каждый из участников начинает свою сольную карьеру.
«Я ни о чем не жалею. Это было наше общее решение. Каждый из нас уже перерос эту группу, и настало время развиваться дальше. Уверен, что мы как сольные артисты сможем еще не раз удивить поклонников».
Как отметил Анатолий Цой, ему сыграло на руку недавнее участие в шоу «Маска». У него значительно прибавилось поклонников и подписчиков в соцсетях. В ближайшее время он представит всем фанатам свой сольный проект «Цой».
При этом популярный исполнитель отметил, что он не прекращает сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. В ближайшее время выйдет его первый сингл, за которым последуют, в чем он не сомневается, следующие.
Сейчас Анатолий Цой плотно занялся работой над своим музыкальным материалом. Он самоизолировался в офисе со своей командой. Задач очень много, поэтому все вопросы из дома не решить. Музыкант надеется, что не за горами его первый сольный гастрольный тур, сообщает «МК».