«Люблю… Тебя люблю…»: Агата Муцениеце попросила у Прилучного прощения

Еще не утихли страсти после обвинений Агаты Муцениеце в адрес Павла Прилучного в агрессивном поведении. И вот новость: звезда опубликовала в личном блоге трогательные стихи с признанием благоверному в любви, где просит прощения и утверждает, что «подвела» его.

Напомним, ранее супруги объявили о разводе и разъехались, однако позже воссоединились на время пандемии. Это совместное проживание в итоге вновь привело к скандалу. По словам артистки, ее муж перебрал лишнего и выгнал ее с детьми из дома. После этого Агата написала пост, обличающий любое проявление насилия. Сам же Павел Прилучный категорически не признает своей вины.

Теперь же в Instagram Муцениеце можно увидеть следующие слова: