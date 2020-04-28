«Люблю… Тебя люблю…»: Агата Муцениеце попросила у Прилучного прощения

Еще не утихли страсти после обвинений Агаты Муцениеце в адрес Павла Прилучного в агрессивном поведении. И вот новость: звезда опубликовала в личном блоге трогательные стихи с признанием благоверному в любви, где просит прощения и утверждает, что «подвела» его.
Напомним, ранее супруги объявили о разводе и разъехались, однако позже воссоединились на время пандемии. Это совместное проживание в итоге вновь привело к скандалу. По словам артистки, ее муж перебрал лишнего и выгнал ее с детьми из дома. После этого Агата написала пост, обличающий любое проявление насилия. Сам же Павел Прилучный категорически не признает своей вины.
Теперь же в Instagram Муцениеце можно увидеть следующие слова:
«Люблю… Тебя люблю…
Всегда, везде,
Назло всему…
Прости меня…
Я — подвела.
Прости меня…
Что не смогла
Прости,
Что не уберегла…
Прости,
Что первой, не пришла
прости… И слезы отпусти…
Не злись…
Не думай, не вини…
Теперь – живи…
И полети…
Другую душу полюби.
Но помни —
Веру – береги
И не молчи…
И если хочешь?
Говори!!!!
Ну все… прощай…
Я вижу их…
Лучи любви…
Они Прилучные…
Мои…»