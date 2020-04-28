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«Люблю… Тебя люблю…»: Агата Муцениеце попросила у Прилучного прощения

Актриса посвятила мужу стихи собственного сочинения.

«Люблю… Тебя люблю…»: Агата Муцениеце попросила у Прилучного прощения
Павел Прилучный с супругой. Фото Global look press.

Еще не утихли страсти после обвинений Агаты Муцениеце в адрес Павла Прилучного в агрессивном поведении. И вот новость: звезда опубликовала в личном блоге трогательные стихи с признанием  благоверному в любви, где просит прощения и утверждает, что «подвела» его.

Напомним, ранее супруги объявили о разводе и разъехались, однако позже воссоединились на время пандемии. Это совместное проживание в итоге вновь привело к скандалу. По словам артистки, ее муж перебрал лишнего и выгнал ее с детьми из дома. После этого Агата написала пост, обличающий любое проявление насилия. Сам же Павел Прилучный категорически не признает своей вины.

Теперь же в Instagram Муцениеце можно увидеть следующие слова:

«Люблю… Тебя люблю…

Всегда, везде,

Назло всему…

Прости меня…

Я — подвела.

Прости меня…

Что не смогла

Прости,

Что не уберегла…

Прости,

Что первой, не пришла

прости… И слезы отпусти…

Не злись…

Не думай, не вини…

Теперь – живи…

И полети…

Другую душу полюби.

Но помни —

Веру – береги

И не молчи…

И если хочешь?

Говори!!!!

Ну все… прощай…

Я вижу их…

Лучи любви…

Они Прилучные…

Мои…»

Стихи Муцениеце. Фото
Стихи Муцениеце. Скриншот https://www.instagram.com/agataagata/

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