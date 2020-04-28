«Это мое тотемное животное»: Анатолий Цой объяснил, почему на шоу «Маска» выбрал льва

Как отметил исполнитель, он сразу настоял на этом образе, и организаторы пошли ему навстречу.

Музыкант Анатолий Цой, который стал победителем шоу «Маска» на НТВ, объяснил, почему он выступал в образе льва на проекте. По его словам, ему было предложено несколько вариантов, но сам он сразу же спросил, есть ли маска льва, и очень обрадовался, что она нашлась.

«Это мое тотемное животное. Я родился под знаком Льва, моей первой тату был лев, любимый кулон — лев, и даже мой бренд одежды так называется. Так что для меня здесь сомнений не возникало, и мне пошли навстречу». Анатолий Цой

Как отметил Анатолий Цой, выступать в маске льва было непросто. Требовалось немало усилий, чтобы донести свои эмоции до зрителей, проникнуть к ним в душу. Кроме того, было необходимо понравиться взыскательному жюри.

По словам Анатолия Цоя, выиграть первое место он изначально не рассчитывал. Как он считает, главная конкуренция на этом рейтинговом шоу у него была с самим собой. Главное для него было выступить каждый раз лучше, чем в предыдущий, что ему в общем-то удалось, сообщает «МК».