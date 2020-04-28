«Счастье — держать эту кроху»: Яна Поплавская удивила фанатов снимками с младенцем на руках

Актриса Яна Поплавская в Instagram разместила снимки, на которых находится в компании своего возлюбленного — радиоведущего Евгения Яковлева. Сейчас она на самоизоляции за городом. Как известно, семья ведет строительство дома.

Между тем на некоторых снимках пара вместе с младенцем. Часть фанатов посчитали, что звезда не так давно стала мамой, но тщательно скрывала свое положение. Впрочем, прочитав пост Яны Поплавской, становится ясно, что это не ее малыш.

«Счастье — вот так гулять, вот так жить, держать на руках эту кроху, делать то, что ты хочешь, идти куда глаза глядят! Такое ощущение, что я проглотила кусочек солнца!» Яна Поплавская

Как отметила Поплавская, сейчас самое время отпустить ситуацию, уделить время родным и близким, а также найти гармонию с собой. Как пояснила «Красная Шапочка советского кинематографа», кроха у нее на руках — внук близких друзей.