«Красоточка Валюха!»: Татьяна Кравченко из «Сватов» поделилась снимком из далекого детства

Актриса Татьяна Кравченко, которая получила огромную известность благодаря съемкам в сериале «Сваты», в Instagram разместила снимок, на котором ей не больше десяти лет. Судя по всему, кадр был сделан в начале шестидесятых годов прошлого века. На фотографии совсем еще юная звезда с флажком. На голове у нее красивый белый бант.

«Узнали?» — спросила Татьяна Кравченко своих фанатов. В ответ многие отметили, что актриса была очень красивой в детстве. «Красоточка Валюха!» «Какая вы тут куколка!» «Тогда еще не знала, что будет звездой. У меня в детстве была точно такая же стрижка», — отметили в комментариях поклонники.

Отметим, что сейчас Татьяне Кравченко уже 66 лет. Еще в 2002 году она стала народной артисткой России.

Добавим, что съемки сериала «Сваты» должны были продолжиться в начале мая в Белоруссии. Правда, пандемия коронавируса, судя по всему, может спутать все картины режиссерам и актерам. Сейчас творческий процесс вести не представляется возможным.