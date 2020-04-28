«Я люблю видеть мои работы у мотыльков»: дочь Успенской похвасталась одной из своих картин

Татьяна Плаксина сейчас пытается жить на свои деньги и не завесить от звездной мамы.

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина в Instagram похвасталась одной из своих работ. Судя по всему, наследнице исполнительницы удалось ее выгодно продать. На картине можно увидеть девушку с крыльями.

Как известно, дочь Любови Успенской не так давно рассказывала: она больше не хочет зависеть от матери. Плаксина решила обеспечивать себя сама. Для этого она пригласила всех на платные занятия по йоге. Не исключено, что бизнес у дочери Любови Успенской постепенно налаживается и она начала зарабатывать деньги на жизнь продажей своих работ.

«Я люблю видеть мои работы у мотыльков», — подписала она снимок.

Напомним, что несколько месяцев назад Татьяна Плаксина и ее мама оказались в центре скандала. Дочь «королевы русского шансона» на всю страну объявила, что мать долгие годы издевалась над ней и портила ей жизнь.

После Плаксина извинялась перед матерью и говорила, что ее подставили журналисты. Впрочем, сейчас говорить о мире в семье не приходится. Девушка уехала жить к отцу в США. С Успенской они не поддерживают отношений.