«Женщины коварны»: брат Владимира Кузьмина обвинил в бедах семьи жену музыканта

Брат музыканта Владимира Кузьмина Александр заявил, что во всех бедах их семьи виновата нынешняя супруга певца Екатерина Трофимова. Как известно, исполнитель оставил любовницу Светлану Карпухину и вернулся несколько месяцев назад к супруге.

Как отметил Александр Кузьмин, брат в последнее время сам не свой. По его мнению, Владимир Кузьмин забыл о родственнике и что они когда-то делили одну кровать.

«Женщины коварны и могут своей любовью завести под монастырь любого мужчину. Слава Богу, что под монастырь Володю никто не подвел, а вот под кришнаитство, кажется, уже он попал. И все это из-за Кати». Александр Кузьмин

Как отметил Александр Кузьмин, Екатерина Трофимова его невзлюбила. А все потому, что он доносил до брата, что эта вера сведет его с правильной дороги, что в итоге и случилось. По словам Александра, брат сейчас его не слышит и все слова воспринимает негативно. Однако близкий родственник Владимира Кузьмина надеется, что исполнитель откроет глаза и все же одумается, сделав правильные выводы, сообщает «Комсомольская правда».