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«Плод любви насильника и жертвы»: Башаров эмоционально высказался о сыне

Актер сделал видеообращение к хейтерам.

«Плод любви насильника и жертвы»: Башаров эмоционально высказался о сыне
Марат Башаров. Фото Global look press.

Марат Башаров в программе «Секрет на миллион» откровенно рассказал, как прикладывал руку к своей бывшей жене Екатерине Архаровой. Свой поступок он объяснил тем, что женщина якобы выпивала и вела себя неадекватно.

Тема насилия взволновала пользователей Сети и на актера вылилась целая лавина критики. На этой волне всплыли старые слухи о том, что и другую свою супругу, Елизавету Шевыркову, маму его сына Марселя, Башаров тоже якобы избивал. По крайней мере так свидетельствовали родственники девушки, пишет КП.

Возмущенные люди создали петицию с просьбой лишить звезду звания заслуженного артиста Татарстана. А личный блог Марата весь заполнился возмущенными комментариями, в том числе и под снимками с наследником Башарова. И здесь актер не выдержал: сделал эмоциональное обращение к хейтерам, попросив оставить хотя бы кадры с сыном в покое. Однако слова артиста удивили многих.

«У меня, друзья, к вам большая просьба. Не могли бы вы свои мнения, комментарии писать не на страничке, где фотография Марселя, плода любви насильника и жертвы насилия. Вы можете оставлять комментарии, например, под этим посланием», — заявил Башаров.

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