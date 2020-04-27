Васильева в «Модном приговоре» заменят Дибров и Пельш

Программу с новым соведущим Эвелины Хромченко зрители увидят уже в среду, 29 апреля.

Стало известно, кто заменит историка моды Александра Васильева на посту ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале. Как сообщает сайт kp.ru, уже во вторник, 28 апреля, состоятся съемки передачи, где в качестве модного судьи выступит ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров.

Напомним, недавно Васильев выписался из больницы и продолжает восстанавливаться дома.

«Попрошу моих коллег помочь мне в проведении программы. Скоро вернусь!» — сказал историк моды.

Отмечается, что Дибров примет участие в записи пяти выпусков передачи, первый из которых зрители увидят уже в среду, 29 апреля.

После этого еще на пять программ соведущим Эвелины Хромченко и Юлии Барановской выступит музыкант и телеведущий, лицо проекта «Угадай мелодию!» Валдис Пельш.