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Васильева в «Модном приговоре» заменят Дибров и Пельш

Программу с новым соведущим Эвелины Хромченко зрители увидят уже в среду, 29 апреля.

Васильева в «Модном приговоре» заменят Дибров и Пельш
Александр Васильев. Фото: Виктор Гусейнов/ КП

Стало известно, кто заменит историка моды Александра Васильева на посту ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале. Как сообщает сайт kp.ru, уже во вторник, 28 апреля, состоятся съемки передачи, где в качестве модного судьи выступит ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров.

Напомним, недавно Васильев выписался из больницы и продолжает восстанавливаться дома.

«Попрошу моих коллег помочь мне в проведении программы. Скоро вернусь!» — сказал историк моды.

Отмечается, что Дибров примет участие в записи пяти выпусков передачи, первый из которых зрители увидят уже в среду, 29 апреля.

Дмитрий Дибров с супругой Полиной
Дмитрий Дибров с супругой Полиной. Фото: Михаил Фролов/ КП

После этого еще на пять программ соведущим Эвелины Хромченко и Юлии Барановской выступит музыкант и телеведущий, лицо проекта «Угадай мелодию!» Валдис Пельш.

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Александр ВасильевАлександр Васильев историк модыВалдис ПельшДмитрий ДибровМодный приговорпограмма "Модный приговор"
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