Матерно отчитавшая россиян за нарушение самоизоляции Гузеева устроила гонки по Москве

Эксцентричную ведущую шоу «Давай поженимся» Ларису Гузееву поймали на превышении скорости. Напомним, недавно Лариса активно обсуждалась после эмоциональной речи в начале нетрудового режима: тогда она крайне категорично оценила людей, которые не могут посидеть дома, предпочитая карантину шашлыки. Позже и сама Лариса, впрочем, покинула родные стены, но объяснила это профессиональной необходимостью: Гузееву вызвали на работу, чтобы тоскующим без прогулок людям было, что смотреть по телевизору. Тогда Лариса подверглась критике, но парировала — ей и самой очень страшно, но она всенепременно должна быть на передовой.

Недавно сотрудники дорожной инспекции поймали телеведущую на нарушениях правил дорожного движения. Журналистам в ведомственных органах рассказали, что 60-летняя актриса дважды на прошлой неделе пренебрегла безопасностью на трассе и превысила допустимую скорость.

«15 апреля камеры фотофиксации запечатлели летящую на огромной скорости иномарку. Лексус Ларисы Гузеевой несся, превышая максимально допустимую скорость в среднем на 20–40 километров в час. А уже 16 апреля женщина повторила свой же «подвиг» и снова сильно превысила скорость», — рассказали «Комсомольской правде» дорожные инспекторы.

Куда именно так спешила знаменитость, доподлинно неизвестно. Однако теперь, скорее всего, Гузеевой вновь придется отбиваться от нападок хейтеров.