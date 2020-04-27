«Девочка на шаре»: Сергей Жуков со своими детьми прочитал интересную сказку
«Сказки на ночь»
«Девочка на шаре»
Жанна Бадоева: «В Сан-Франциско суррогатный ребенок обходится в 15 млн рублей»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Матерно отчитавшая россиян за нарушение самоизоляции Гузеева устроила гонки по Москве

Теперь ведущей «Давай поженимся» предстоит выплатить штрафы.

Матерно отчитавшая россиян за нарушение самоизоляции Гузеева устроила гонки по Москве
Телеведущая Лариса Гузеева. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Эксцентричную ведущую шоу «Давай поженимся» Ларису Гузееву поймали на превышении скорости. Напомним, недавно Лариса активно обсуждалась после эмоциональной речи в начале нетрудового режима: тогда она крайне категорично оценила людей, которые не могут посидеть дома, предпочитая карантину шашлыки. Позже и сама Лариса, впрочем, покинула родные стены, но объяснила это профессиональной необходимостью: Гузееву вызвали на работу, чтобы тоскующим без прогулок людям было, что смотреть по телевизору. Тогда Лариса подверглась критике, но парировала — ей и самой очень страшно, но она всенепременно должна быть на передовой.

Недавно сотрудники дорожной инспекции поймали телеведущую на нарушениях правил дорожного движения. Журналистам в ведомственных органах рассказали, что 60-летняя актриса дважды на прошлой неделе пренебрегла безопасностью на трассе и превысила допустимую скорость.

«15 апреля камеры фотофиксации запечатлели летящую на огромной скорости иномарку. Лексус Ларисы Гузеевой несся, превышая максимально допустимую скорость в среднем на 20–40 километров в час. А уже 16 апреля женщина повторила свой же «подвиг» и снова сильно превысила скорость», — рассказали «Комсомольской правде» дорожные инспекторы.

Куда именно так спешила знаменитость, доподлинно неизвестно. Однако теперь, скорее всего, Гузеевой вновь придется отбиваться от нападок хейтеров.

Тэги

ГузееваГузеева новостиГузеева скандалкарантинКоронавирусЛариса ГузееваЛариса Гузеева последние новостиНовости google
Loading...