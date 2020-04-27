«Давай, колись – ты Лев?»: Никита Пресняков вспомнил о звонке отца во время шоу «Маска»

Многие звезды и поклонники считали, что под маской Льва скрывается именно внук Аллы Пугачевой.

Музыкант Никита Пресняков в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнил, как ему позвонил отец Владимир Пресняков и стал допрашивать, действительно ли он прячется под маской Льва на шоу «Маска». Проект с успехом прошел на канале НТВ.

Как известно, в итоге победил певец Анатолий Цой, который как раз и был Львом. Пресняков же в съемках не участвовал.

«Я не поклонник такого хайпа, но в какой-то момент стал замечать, что у меня добавилось в соцсетях подписчиков. Сначала думал, что это из-за моих песен. В комментариях увидел, что все стали писать: «Он — Лев. Он — Лев». Подумал про себя: «Что за фигня?» Посмотрел шоу. Самый ржачный момент, когда батя позвонил. Говорит мне: «Давай, колись — ты Лев?» Никита Пресняков

По словам Никиты Преснякова, у него действительно такая же интонация, как у Анатолия Цоя. Поэтому нет ничего удивительного, что некоторые поклонники их в итоге спутали.