Лена Катина призналась, что из-за костюма Паука на «Маске» у нее все время были синяки на носу

Певица Лена Катина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как ей нелегко было выступать в костюме Паука на шоу «Маска».

«У меня падений не было, но несколько раз могла упасть. Мне даже специально подрезали юбку. Я на нее все время наступала. Помню, как поскользнулась на первой же программе. Чудом не упала. Что касается костюма, то в нем было жарко. У меня синяки на носу от него все время были. Центр тяжести приходился как раз на переносицу». Лена Катина

Певец Алексей Глызин, который на шоу был в костюме Слона, добавил, что просил изначально для себя костюм Волка, но он оказался занят. «Я видел глаза костюмеров. Они дневали и ночевали на съемочной площадке. Они ходили с красными глазами. Я сомневался, что такой проект удастся реализовать, но все получилось», — отметил исполнитель.

Высказался во время программы и журналист НТВ Вадим Такменев. Ему досталась маска Хамелеона. «Я всегда порывался петь, но мне не давали. После проекта петь нигде и никогда не буду. У других участников голоса намного лучше», — отметил Такменев.