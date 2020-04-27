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Лена Катина призналась, что из-за костюма Паука на «Маске» у нее все время были синяки на носу

По словам певицы, она несколько раз чудом избежала падений.

Лена Катина призналась, что из-за костюма Паука на «Маске» у нее все время были синяки на носу
Лена Катина вспомнила, как едва не упала на "Маске"/http://globallookpress.com/

Певица Лена Катина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как ей нелегко было выступать в костюме Паука на шоу «Маска».

«У меня падений не было, но несколько раз могла упасть. Мне даже специально подрезали юбку. Я на нее все время наступала. Помню, как поскользнулась на первой же программе. Чудом не упала. Что касается костюма, то в нем было жарко. У меня синяки на носу от него все время были. Центр тяжести приходился как раз на переносицу».

Лена Катина

Певец Алексей Глызин, который на шоу был в костюме Слона, добавил, что просил изначально для себя костюм Волка, но он оказался занят. «Я видел глаза костюмеров. Они дневали и ночевали на съемочной площадке. Они ходили с красными глазами. Я сомневался, что такой проект удастся реализовать, но все получилось», — отметил исполнитель.

Высказался во время программы и журналист НТВ Вадим Такменев. Ему досталась маска Хамелеона. «Я всегда порывался петь, но мне не давали. После проекта петь нигде и никогда не буду. У других участников голоса намного лучше», — отметил Такменев.

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