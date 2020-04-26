«Лев! Я свободна! Хочу от тебя львят»: Цой рассказал, что писали ему фанатки во время шоу «Маска»

Победитель шоу «Маска» певец Анатолий Цой, который выступал в маске Льва, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, что писали ему фанатки, пока он был на проекте. По его словам, ему приходили тысячи сообщений. Причем были даже угрозы.

«Очень много писали: «Лев! Я свободна. Хочу от тебя львят!» Столько комментариев и предложений интересных поступило, скажу я вам. Даже угрозы были. Из оперы: «Если ты не лев – я тебя убью». «Вычислим где ты живешь, и ты пожалеешь». Анатолий Цой

Как отметил музыкант, его сердце сейчас свободно. Любимой девушки у него нет. «Мне приятно живое общение. Я все время гуляю в свободное время», — сказал он.

Как добавил исполнитель, во время шоу он очень подружился с художественным руководителем проекта. Уже после первого выпуска он был уверен, что знает всех, кто скрывается под другими масками. «Прислал нашему худруку список. Всех написал. Она мне пишет в ответ: «Ну ты просто Шерлок». В итоге оказалось, что отгадал всего двух людей. Стаса Костюшкина в маске Мороженого и Ларису Долину в маске Оленя», — сказал Анатолий Цой.