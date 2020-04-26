Лена Миро сравнила Тодоренко с Оксаной Самойловой

Еще одна блогерша взялась «казнить» Тодоренко за неверно высказанное мнение. Лена Миро известна всем «острым язычком» и ядовитыми высказываниями. Вот и в этой истории, проходя мимо, Миро решила вместе со всеми швырнуть камень в Регину Тодоренко, которой итак досталось от звездных коллег. Под прицел блогера попал и супруг Регины Влад Топалов.

«Счастливая семейка Топалова и Тодоренко была красива лишь на картинке. Чуть глубже копнули, оказалась навозная куча, где бывший наркоман орет жене, чтобы крутила перед ним жопой, а та — просто терпила», — написала Миро.

Лена рьяно рассуждает о семье Регины и Влада, сравнивая их брак с еще одной звездной парой. Тодоренко с Топаловым так же, как и Джиган с Оксаной Самойловой занимаются показухой, чтобы собрать аудиторию побольше, считает блогерша. Попутно Миро прошлась по компаниям, в которых телеведущая являлась амбассадором.

«Богатейший мировой концерн мало того, что повелся на накрученных ботов в подписках Регины, сделал ее амбассадором своей продукции, не удосужившись понять, что она не лидер мнений, а просто накрутчица, так теперь еще лишают девку контракта. Что это, если не буллинг?», — вопрошает Миро. больше по теме Лена Миро потребовала у Teleprogramma.pro 500 тысяч рублей за интервью Мы попросили блогера поздравить пользователей Рунета с предстоящим праздником. Но вышло дорого…

Напомним, что скандал разгорелся из-за слов Регины Тодоренко в одном из интервью. Телеведущая неаккуратно высказалась о насилии в семьях, что вызвало большую волну негодования среди женщин в России.