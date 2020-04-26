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Звездный гость

Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Ларисой Долиной в шоу «Маска»

По его словам, он рос на песнях народной артистки.

Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Ларисой Долиной в шоу «Маска»
Цой рад, что смог победить Долину/http://globallookpress.com/

Победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой, который выступал в маске Льва, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ ответил на вопрос, как он себя чувствует после победы над народной артисткой России Ларисой Долиной.

Анатолий Цой. Фото
Цой высказался после победы над Долиной в «Маске»/Кадр из программы «Звезды сошлись»

Именно ее все считали фаворитом. Она выступала в маске Оленя и дошла до финальной части, но уступила.

«Я до последнего момента не верил, что смогу победить. Для меня в принципе огромная честь стоять на одной сцене с Ларисой Александровной. Я, как и многие, рос на ее песнях. Обожаю ее голос. Для меня честь выиграть этот проект».

Анатолий Цой

Как отметил Анатолий Цой, он раньше никогда не знал о подобных проектах. «Я не видел зарубежных аналогов. В жизни я абсолютно противоположен льву. Я родом из Казахстана. У нас почитание старших принято. Я — восточный мужчина. При этом по гороскопу я как раз Лев и у меня даже есть татуировка этого животного на теле», — сказал Анатолий Цой.

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