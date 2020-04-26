Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Ларисой Долиной в шоу «Маска»

Победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой, который выступал в маске Льва, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ ответил на вопрос, как он себя чувствует после победы над народной артисткой России Ларисой Долиной.
Именно ее все считали фаворитом. Она выступала в маске Оленя и дошла до финальной части, но уступила.
«Я до последнего момента не верил, что смогу победить. Для меня в принципе огромная честь стоять на одной сцене с Ларисой Александровной. Я, как и многие, рос на ее песнях. Обожаю ее голос. Для меня честь выиграть этот проект».
Как отметил Анатолий Цой, он раньше никогда не знал о подобных проектах. «Я не видел зарубежных аналогов. В жизни я абсолютно противоположен льву. Я родом из Казахстана. У нас почитание старших принято. Я — восточный мужчина. При этом по гороскопу я как раз Лев и у меня даже есть татуировка этого животного на теле», — сказал Анатолий Цой.