«Очень трусливая к чужим»: Орлова показала нового члена семьи

Ольга Орлова очень любит животных. У певицы дома живет несколько собак. В своем Instagram экс-участница группы «Блестящие» часто показывает своих лохматых подопечных. Ольга, не стесняясь, говорит о том, что не побоялась однажды взять собаку с улицы.
«А говорят, что на помойке ничего хорошего не найти. Мамина бородася. Очень трусливая к чужим, и ласковая к своим. Всегда в хорошем настроении. Ей уже примерно полтора года, а она все никак не вырастет, хочет играть с остальными, а они не хотят, поэтому периодически бежит ко мне жаловаться», — написала певица.
Поклонники оценили добрые поступки Ольги и отметили, что у артистки большое сердце. Многие были восхищенны тем, что знаменитость подбирает собак с улицы. Даже звездные коллеги не смогли удержаться от комментария.
«Она моя любимица, прям видно, что шкодный ребеночек», — написала Анна Семенович.
«Невероятные девчата», — поддержал Артур Цветков.
«У меня три кота и кошка, все с улицы забраны. Оля, спасибо за ваши посты о животных», «Олечка, спасибо тебе за пушистиков», «Побольше бы таких людей с добрым сердцем», — написали поклонники.