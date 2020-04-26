«Очень трусливая к чужим»: Орлова показала нового члена семьи

Ольга Орлова очень любит животных. У певицы дома живет несколько собак. В своем Instagram экс-участница группы «Блестящие» часто показывает своих лохматых подопечных. Ольга, не стесняясь, говорит о том, что не побоялась однажды взять собаку с улицы.

«А говорят, что на помойке ничего хорошего не найти. Мамина бородася. Очень трусливая к чужим, и ласковая к своим. Всегда в хорошем настроении. Ей уже примерно полтора года, а она все никак не вырастет, хочет играть с остальными, а они не хотят, поэтому периодически бежит ко мне жаловаться», — написала певица. View this post on Instagram A post shared by Ольга Орлова (@olgaorlova1311) on Apr 26, 2020 at 1:30am PDT

Поклонники оценили добрые поступки Ольги и отметили, что у артистки большое сердце. Многие были восхищенны тем, что знаменитость подбирает собак с улицы. Даже звездные коллеги не смогли удержаться от комментария.