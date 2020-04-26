Юлия Снигирь получила серьезную траву позвоночника на съемках сериала «Кровавая барыня»

Юлия Снигирь поделилась в своем Instagram впечатлениями и историями со съемок сериала «Кровавая барыня». Актриса отмечает, что съемки давались ей не легко. Будущий сериал казался ей мрачным и не интересным до тех пор, пока она не стала работать над своей ролью Салтычихи. В процессе съемок, как отмечает Юлия, все время происходили разные необъяснимые вещи. А однажды ее даже увезли в больницу.

«Во время съемки покушения у меня произошло смещение шейных позвонков, и со съемочной площадки меня увезли в больницу. Я решила, что это Салтычиха шалит», — поделилась Снигирь. View this post on Instagram A post shared by Юлия Снигирь (@yuliasnigir) on Apr 26, 2020 at 1:03am PDT

Также Юлия рассказала, что в одной из сцен ей пришлось принять необыкновенную ванну. От съемок в сериале Егора Анашкина у нее до сих пор осталось много впечатлений.

«Финальную сцену со Знахаркой мы снимали несколько раз (по техническим причинам), и я эту сцену ненавидела. Вообще, вся история со Знахаркой для меня метафора. Метафора темного начала в человеке. Я это не сразу поняла и считала, что эта линия мешает мне выстроить психологическую историю. Самой смешной оказалась съемка сцены, где я купаюсь в крови. Дело в том, что киношная кровь очень тяжелая и выталкивает тело. Я все время всплывала, а съемочная группа хохотала», — поделилась актриса. больше по теме 36-летняя Юлия Снигирь показала в Сети честное фото без прикрас Актриса находится в самоизоляции, поэтому не делает макияж.

Актриса вспоминает, что во время съемок происходило много странностей, которые истощали ее морально и физически, и после завершения съемок у нее совсем не осталось сил. Как отмечает сама Юлия, ей пришлось отказаться от 11 проектов.