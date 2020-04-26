«Кто сказал «мяу»?»: актриса Эвелина Бледанс создала из чтения сказки настоящий спектакль
«Сказки на ночь»
«Кто сказал «мяу»?»
Жанна Бадоева: «В Сан-Франциско суррогатный ребенок обходится в 15 млн рублей»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Юлия Снигирь получила серьезную траву позвоночника на съемках сериала «Кровавая барыня»

Актриса повредила шейный позвонок на съемочной площадке.

Юлия Снигирь получила серьезную траву позвоночника на съемках сериала «Кровавая барыня»
Юлия Снигирь. Фото: https://www.instagram.com/yuliasnigir/

Юлия Снигирь поделилась в своем Instagram впечатлениями и историями со съемок сериала «Кровавая барыня». Актриса отмечает, что съемки давались ей не легко. Будущий сериал казался ей мрачным и не интересным до тех пор, пока она не стала работать над своей ролью Салтычихи. В процессе съемок, как отмечает Юлия, все время происходили разные необъяснимые вещи. А однажды ее даже увезли в больницу.

«Во время съемки покушения у меня произошло смещение шейных позвонков, и со съемочной площадки меня увезли в больницу. Я решила, что это Салтычиха шалит», — поделилась Снигирь.

Также Юлия рассказала, что в одной из сцен ей пришлось принять необыкновенную ванну. От съемок в сериале Егора Анашкина у нее до сих пор осталось много впечатлений.

«Финальную сцену со Знахаркой мы снимали несколько раз (по техническим причинам), и я эту сцену ненавидела. Вообще, вся история со Знахаркой для меня метафора. Метафора темного начала в человеке. Я это не сразу поняла и считала, что эта линия мешает мне выстроить психологическую историю. Самой смешной оказалась съемка сцены, где я купаюсь в крови. Дело в том, что киношная кровь очень тяжелая и выталкивает тело. Я все время всплывала, а съемочная группа хохотала», — поделилась актриса.

Актриса вспоминает, что во время съемок происходило много странностей, которые истощали ее морально и физически, и после завершения съемок у нее совсем не осталось сил. Как отмечает сама Юлия, ей пришлось отказаться от 11 проектов.

Тэги

Актрисазвездные историиЮлия Снигирь
Loading...