«У меня примитивно устроен мозг»: Мартиросян не ожидал увидеть Антона Лирника в «Маске»

Его давний товарищ и друг выступил на проекте в маске Яйца.

Юморист Гарик Мартиросян в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что не ожидал увидеть на шоу «Маска»своего друга и коллегу Антона Лирника. Тот выступил в роли Яйца. Он до финала не добрался.

«Я подозревал, что организаторы мероприятия устроят мне подвох. Но чтобы Антон Лирник, с которым мы 15 лет каждый день общались, писали сценарии, ездили на концерты, жили вместе творческой жизнью – такого, конечно, я никогда не ожидал. У меня так примитивно устроен мозг. Я не думал, что юморист будет петь». Гарик Мартиросян

Как отметил Мартиросян, Яйцо изначально было среди его фаворитов. «Он импровизировал. Вел себя как настоящий мастер сцены, как крутой ведущий. Я знал, что Антон поет. Он сценарист, режиссер. Я не дошел до этой кандидатуры. Я думал, может это Павел Воля. Потом понял, что нет», — добавил Мартиросян.

Также юморист добавил, что всех поразил на проекте Олень. Под этой маской скрывалась певица Лариса Долина. «Я понял, что это величина. Я не верил, что Лариса Александровна Долина бросила все свои дела и стала петь в этих костюмах. Для мэтра эстрады — это прекрасный творческий эксперимент», — заявил Мартиросян.