«Она у нас мировая звезда»: Валерия объяснила, почему номинировала Ларису Долину на «Маске»

Певица Валерия в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему на шоу «Маска» номинировала народную артистку России Ларису Долину. В итоге яркая исполнительница, которая выступала в маске Оленя, вылетела и не смогла одержать победу.

«Лариса для меня — победительница по жизни. Артисток с таким голосом в мире нет. Она у нас мировая звезда. Здесь конкурс про другое. Нам в этом шоу надо было отметить в первую очередь молодых и ярко проявивших себя артистов. А Лариса Долина для нас всех победительница».

Валерия

Сама звезда заявила, что не смогла скрыть от дочери, что она выступает в маске Оленя. «Друзья и знакомые писали мне. Говорили: «Мы знаем, что это ты под маской Оленя, сознайся». Но я не отвечала на вопросы. Ушла на время в тень», — сказала Лариса Долина.

Генеральный продюсер шоу Юлия Сумачева со своей стороны отметила, что все на проекте были воодушевлены участниками. «Отгадывали их по подсказкам, по голосу, переслушивали. Интрига проекта в том, чтобы разгадать голос, поэтому, конечно, никто ничего не знал заранее», — заявила она.