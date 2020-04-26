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«Я не обиделась, что не победила»: Лариса Долина высказалась о шоу «Маска», где была Оленем

Народная артистка дошла до финала, но не смогла выиграть первое место.

«Я не обиделась, что не победила»: Лариса Долина высказалась о шоу «Маска», где была Оленем
Долина не смогла победить на шоу "Маска"/http://globallookpress.com/

Народная артистка России Лариса Долина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как ей далась роль Оленя в шоу «Маска». Певица дошла до финала, но победу в последний момент все-таки упустила.

Лариса Долина в маске Оленя. Фото
Долина не смогла победить в шоу «Маска»/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Мне не было сложно дышать в этой маске. Была неплохая вентиляция. А вот смотреть на сцену в маске Оленя было сложно. Отверстий для глаз практически не было. Я к тому же слепая. Ну и шлем был очень тяжелый».

Лариса Долина

Как отметила Долина, на проекте ей предложили прекрасный музыкальный материал, о котором она могла только мечтать. Голос звезда практически не меняла. Музыкальный продюсер сказал, что у нее ничего из этого хорошего не получится.

«Мой голос очень узнаваемый. Его было сложно скрыть. Из других участников мне очень нравился Волк и Лев. Я не обиделась, что не победила. Я дошла до финала. Это мое счастье. Правильно, что победу отдали молодым ребятам», — добавила Лариса Долина.

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