«Я не обиделась, что не победила»: Лариса Долина высказалась о шоу «Маска», где была Оленем

Народная артистка России Лариса Долина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как ей далась роль Оленя в шоу «Маска». Певица дошла до финала, но победу в последний момент все-таки упустила.

«Мне не было сложно дышать в этой маске. Была неплохая вентиляция. А вот смотреть на сцену в маске Оленя было сложно. Отверстий для глаз практически не было. Я к тому же слепая. Ну и шлем был очень тяжелый». Лариса Долина

Как отметила Долина, на проекте ей предложили прекрасный музыкальный материал, о котором она могла только мечтать. Голос звезда практически не меняла. Музыкальный продюсер сказал, что у нее ничего из этого хорошего не получится.

«Мой голос очень узнаваемый. Его было сложно скрыть. Из других участников мне очень нравился Волк и Лев. Я не обиделась, что не победила. Я дошла до финала. Это мое счастье. Правильно, что победу отдали молодым ребятам», — добавила Лариса Долина.