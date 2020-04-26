«Он переживал, что закончит карьеру»: Бузова рассказала об отношениях с Тарасовым

Ольга Бузова рассказала о совместной жизни с Тарасовым. Певица отметила, что была готова во всем поддерживать футболиста. По словам Ольги, он очень переживал за свою карьеру, несмотря на то, что играл в топовых футбольных клубах. Она была верной женой и спутницей жизни, которая готова была пойти за любимым на край света.

«Он переживал, что закончит карьеру футболиста — правильно переживал, она уже закончилась. Но я ему тогда ответила: «Даже если ты без ног останешься, то я твою голову в банку посажу, и буду носить с собой», — сказала Бузова.

Но несмотря на теплые отношения Дмитрий предал любимую. При разводе Ольга осталась практически на улице. Супруг потребовал вернуть машину, дом и другие дорогие подарки. Сейчас Ольга вспоминает об этом с иронией, но отмечает, что в момент развода было не до смеха, и она даже придумывала план мести.

«Хотела всю машину обложить тухлыми яйцами, везде помет и навоз — чтобы это воняло. И на этой машине врезаться в кафе, она бы раздолбалась! Чтобы не досталась никому. Но что в итоге сделала я? Намыла, сложила все документы и привезла, сказав «забирай!» — вспоминает Бузова.

Звезда отмечает, что тот период жизни был для нее непростым этапом, который она смогла преодолеть. И теперь, спустя несколько лет, звезда снова обрела своего человека и поверила в любовь.

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Напомним, Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова были 4 года. В 2017 «тарабузики» официально развелись. Дмитрий практически сразу нашел себе новую возлюбленную, и сейчас растит детей с Анастасией Костенко. А вот Ольга Бузова долго держала сердце на замке и скрывала мимолетные связи. Только в 2019 году певица официально заявила об отношениях с Давидом Манукяном.