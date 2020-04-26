«Ребенок обошелся им в 200 тысяч долларов»: Бадоева побывала в семье геев

Популярная телеведущая побывала в Сан-Франциско. Жанна отмечает, что этот город кардинально отличается от других мировых мегаполисов. В городе Калифорнии все устроено по другому: магазины без продавцов, высокие зарплаты, большое количество бездомных и приютов для них, рыбаки получают в год 50 тысяч долларов, что ровняется 3,7 миллионам рублей и открытые сообщества геев, которые законно заводят детей.

«Каждый суррогатный ребенок обошелся им в 200 тысяч долларов (15 млн рублей), очень дорого, но иначе никак: юристы, страховки, выплаты суррогатным матерям», — сказала Жанна.

Так же Жанна отмечает, что в Сан-Франциско одна из самых дорогих недвижимостей в мире, поэтому многие предпочитают жить в трейлере на колесах.

«У них там целые улицы из домов на колесах. Правда, на одном месте трейлеру нельзя стоять больше суток, но созданы приложения для смартфонов, помогающие искать свободные парковки», — поделилась впечатлениями Жанна. больше по теме Жанна Бадоева: «В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму» Жанна Бадоева отправилась в город на воде, чтобы показать кадры из опустевшего города.

Напомним, Жанна Бадоева известная путешественница. Она работала телеведущей в передаче «Орел и Решка», а сейчас ведет собственный проект на первом канале «Жизнь других».