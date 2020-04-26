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«Я думаю, что мы услышим новые заявления главы государства»: Песков поделился планами Путина

Пресс-секретарь главы государства считает, что президент России скоро вновь выступит перед народом.

«Я думаю, что мы услышим новые заявления главы государства»: Песков поделился планами Путина
Владимир Путин и Дмитрий Песков. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Президент России на следующей неделе может выступить с новым заявлением. По словам пресс-секретаря главы государства, Дмитрия Пескова, Владимир Путин поделится с россиянами свежими данными о борьбе с коронавирусной инфекцией и дальнейшими перспективами развития страны. Точная дата и время обращения президента пока неизвестны и будут анонсированы позже.

«Я думаю, что на этой неделе, мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив» — сообщил Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в России уже 80 949 человек больны коронавирусной инфекцией, а за последние сутки CoViD-19 подхватили еще 6 361 человек. Режим самоизоляции все еще действует, старайтесь не покидать свои дома без лишней необходимости и тщательно мойте руки возвращаясь с улицы.

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Владимир ПутинвыступлениеДмитрий ПесковКоронавирус
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