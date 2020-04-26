Хаматова рассказала, как из-за ссоры с режиссером хотела отказаться от «Зулейхи»

Недавно на «России 1» завершился показ самого рейтингового сериала в этом телесезоне «Зулейха открывает глаза». Однако обсуждения его не утихают до сих пор.
Исполнители главных ролей Чулпан Хаматова и Евгений Морозов услышали в свой адрес немало критики, но и позитива было достаточно. Актер признался, что просто задыхается от переполняющих его эмоций, он прекрасно осознает, что эта роль – настоящий успех.
Трудно представить, но многосерийный фильм, полюбившийся миллионам телезрителей, мог выйти на экраны без любимых актеров. В процессе съемок у них сдавали нервы, и Чулпан Хаматова была близка к тому, чтобы разорвать контракт, исчислявшийся цифрой с шестью нолями, сообщил сайт КП.
«Один раз я поссорилась с режиссером. Причем так, что уже готова была выплатить все неустойки. И все закончить», — призналась актриса.
Чуть позже эмоции поутихли, и Хаматова помирилась с режиссером, а роль из-за которой она чуть не бросила съемки и вовсе не вошла в ленту.
Оказалось, что Морозов тоже как-то повздорил с Егором Анашкиным
«Не разговаривали час. Потом пошли в лес, поговорили — я извинился!» — рассказал он.
В итоге вся команда сдружилась, а актеры теперь говорят об Анашкине, как о профессионале с большой буквы.