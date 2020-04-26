«Онлайн казнь и хайп»: Рудковская призвала народ остановить травлю Регины Тодоренко

Яна Рудковская вступилась за популярную ведущую, травля которой не на шутку развернулась в социальных сетях. Продюсер призвала людей остановиться и начать жить дальше. Яна отметила, что ошибиться может каждый, но «публично четвертовать», по мнению звезды, является уже крайними мерами.

«Онлайн-казнь и хайп на этом, а если перевести на русский язык, то банальная и страшная травля. Если хотите, то «охота на ведьм» со смаком, как будто все ждали этого! Не пора ли остановиться, друзья», — высказала своем мнение Рудковская.

Продюсер вспомнила, что когда-то ее семья пережила подобное отношение общественности. Яна намекнула на Олимпийские игры 2014 года, когда Евгению пришлось отказаться от дальнейшего участия.

«Деньги переведёт фондам, урок на всю жизнь получила, перед женщинами извинилась. Давайте уже жить дальше», — подвела итоги Яна. больше по теме Топалов дал первую реакцию на массовый хейт Тодоренко Аудитория, в свою очередь, интересуется, как исполнитель намерен оправдываться за эту реплику спустя пару дней.

Так же Рудковская отметила, что история с Региной закончится и все про это в скором времени забудут, но неприятный осадок останется надолго, сообщает журнал Cosmopolitan.

Напомним, что совсем недавно телеведущая и певица Регина Тодоренко неосторожно высказала свое мнение по поводу причин бытового насилия. Она отметила, что многие женщины сами провоцируют партнеров, что становится причиной рукоприкладства. Тодоренко даже подумать не могла, что из-за небрежной высказанной мысли вокруг нее развернется война мнений. По требованию читателей 25 апреля журнал Glamour лишил телеведущую звания «Женщина года», присвоенного ей в декабре 2019 года. За Регину Тодоренко уже вступились многие звезды шоу-бизнеса. Так, телеведущую поддержали: Ксения Собчак, Настасья Самбурская, Валерия и Яна Рудковская.