«Кто сказал «мяу»?»: актриса Эвелина Бледанс создала из чтения сказки настоящий спектакль
«Сказки на ночь»
«Кто сказал «мяу»?»
Жанна Бадоева: «В Сан-Франциско суррогатный ребенок обходится в 15 млн рублей»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Обожаю колокольный звон»: Толкалина встала на путь просвещения

Актриса вспомнила библейскую историю и христианские традиции.

«Обожаю колокольный звон»: Толкалина встала на путь просвещения
Любовь Толкалина. Фото: https://www.instagram.com/tolkalinaliuba/

Любовь Толкалина опубликовала в своем Instagram пост, в котором описала традиции христианского праздника. Актриса человек верующий и соблюдает все церковные традиции. Так, совсем недавно Любовь увлеклась старинной профессий — звонарь. Своими знаниями артистка привлекает разную аудиторию, которые поддерживаю разностороннюю развитость и увлеченность традициями Толкалиной. В своем обращении актриса описала знаковые моменты праздника Красная Горка.

«Для меня наверное один из самых загадочных праздников, где церковное перемешалось и срослось с народным накрепко, как например на Троицу. Говорят, что с этого времени начиналась посевная. Солнце начинало прогревать землю. Праздновали Ярилу Вешнего на холме, вершина которого первой избавилась от снега. Такая горка и называлась красной», — написала Любовь.

В продолжении поста актриса описала библейскую историю Фомы, который не поверил в воскресение Христа. Прочитав внимательно пост, поклонники отметили, что возможно с тех давних времен пошла самая известная русская присказка.

«Я сама азербайджанка, но люблю русский народ и уважаю обычаи. Обожаю колокольный звон», «Так вот откуда присказка Фома неверующий», «С интересом прочитала Ваш пост. Раньше не понимала значение этого праздника. Благодарю», — написали подписчики актрисы.

В качестве подкрепляющего материала, Толкалина использовала фотографию картины  Абрама Архипова «Встреча в весенний праздник».

Тэги

Актрисазвезды на карантинекарантинЛюбовь Толкалина
Loading...