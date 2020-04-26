Роза Сябитова вспомнила пророческие слова бабушки

Роза Сябитова, будучи самой известной свахой в стране, часто общается с поклонниками пословицами и поговорками. И вот сейчас, прибывая дома на карантине и испытывая на себе вынужденную изоляцию, телеведущая вспомнила слова своей бабушки.

Роза также отметила, что забота о других ни что иное, как помощь самим себе. Так же Сабитова закрепила свой пост девизом трех мушкетеров.

«Действительно, один за всех, и все за одного! И Бог нам в помощь», — отметила телеведущая. больше по теме «Нужен ли новый муж?»: Сябитова попросила поклонников помочь ей определиться Знаменитая телеведущая попросила совета в Сети.

Подписчики прониклись словами соведущей программы «Давай поженимся» и выразили свое мнение под постом звезды. Многие вспомнили и другие народные мудрости о коллективной помощи.

«Человек по природе своей выжить может только в какой-то группе. В коллективе не пропадешь», «Люди расположены помогать друг другу без принуждения», «Не нужно централизованной власти для того, чтобы подавать пример или заставлять людей поступать справедливо», — написали пользователи сети.