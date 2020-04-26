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Насильник Шурыгиной встал на защиту парня, обвиняемого в надругательстве над девушкой

Сергей Семенов в настоящий момент помогает тем, кто столкнулся с беззаконием.

Насильник Шурыгиной встал на защиту парня, обвиняемого в надругательстве над девушкой
Диана Шурыгина. Фото Global look press

Сергей Семенов, сам некогда отсидевший за изнасилование несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, стал известным правозащитником. Он до сих пор утверждает, что срок ему дали напрасно, поэтому аналогичные случаи принимает близко к сердцу.

На сей раз молодой мужчина разбирается в деле 20-летниего Ислама из Набережных Челнов, пишет КП.  На него и еще нескольких мужчин подала заявление девушка, которую изнасиловали в туалете бара.

Парень, по его словам, познакомился с пострадавшей у барной стойки. Она была сильно пьяна и когда почувствовала себя плохо, Ислам, якобы, вызвался проводить ее до уборной. Там они зашли в кабинку, где девушка приводила себя в порядок, а парень мирно беседовал с ней. Потом в туалете неожиданно возник охранник и выгнал Ислама из бара. В половой акт с ней он не вступал, утверждает мужчина. Кроме того, его биоматериала в ней не нашли.

Сергей Семенов. Фото
Сергей Семенов. Фото: Михаил Горюнов. КП

Как позже выяснилось, в кабинку к девушке в этот вечер заглянули также администратор, повар заведения и два их приятеля. Все признаются, что в половой акт вступали, но, якобы, по обоюдному согласию. Сама же девушка уверена – ее изнасиловали, правда о том вечере помнит мало чего.

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