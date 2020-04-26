«Кто сказал «мяу»?»: актриса Эвелина Бледанс создала из чтения сказки настоящий спектакль
«Сказки на ночь»
«Кто сказал «мяу»?»
Лера Кудрявцева: «Марат Башаров рассказал, зачем бил своих жен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Родные не приехали проститься со звездой картины «Июльский дождь» Евгенией Ураловой

Актриса умерла 17 апреля в возрасте 79 лет в Израиле.

Родные не приехали проститься со звездой картины «Июльский дождь» Евгенией Ураловой
Евгения Уралова умерла в Израиле/http://globallookpress.com/

Родные не прилетели проститься в Израиль со звездой картины «Июльский дождь» актрисой Евгенией Ураловой. Она ушла из жизни в возрасте 79 лет. Последние годы актриса лечилась от онкологического заболевания.

Евгения Уралова. Фото
Уралова умерла в одиночестве в Израиле/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

Актриса Виктория Исакова общалась с ней и всегда ее тепло вспоминает.

«Я счастлива, что у меня была возможность с ней познакомиться. У нее был такой внутренний стержень. Терпение, воля, невероятный характер. И она была, конечно, фантастической красавицей. Она никогда не говорила, что болеет. Помню, как на съемках сказала, что никогда не ляжет в гроб и слово сдержала».

Виктория Исакова

Первый муж Ураловой актер и режиссер Всеволод Шиловский отметил, что как актрису он бывшую жену совсем не знает. «У нас были болезненные отношения. Есть приятные отношения, есть неприятные. Вот это как раз второй вариант. Прошло 50 лет с тех пор. Меня она предала», — сказал он.

Кстати, в свое время от Шиловского Уралова ушла к поэту Юрию Визбору. Дочь Визбора от другого брака Татьяна вспомнила, как Уралова учила ее вязать и готовить. «За несколько дней до смерти она позвонила подругам и попрощалась. Жаль, что родным не удалось приехать к ней на похороны. Думаю, когда пандемия закончится, ее дочь Анна полетит в Израиль и попрощается с мамой», — сказала Татьяна Визбор.

Тэги

Виктория ИсаковаВсеволод ШиловскийЕвгения УраловаПрограмма "Ты не поверишь!"Татьяна Визбор
Loading...